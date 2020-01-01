Таємнича причина тролейбусного вереску у Кременчуці досі не відома

Деякі кременчуцькі тролейбуси і досі пронизливо верещать, коли рухаються.

- Коли перестануть «пищать» тролейбуси? - про це депутатка Оксана Піддубна не вперше запитала керівника відділу транспорту виконкому Руслана Івашину під час засідання бюджетної депутатської комісії 22 січня.





- Я не можу відповісти на це питання, - сказав Руслан Івашина. - Працюють спеціалісти автоскладального заводу №1(корпорації «Богдан» - ред). вони приїздили декілька разів. На більшості тролейбусів це питання знялось, але на деяких питання більш глобальне.