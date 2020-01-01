Таємнича причина тролейбусного вереску у Кременчуці досі не відома

Деякі кременчуцькі тролейбуси і досі пронизливо верещать, коли рухаються.
- Я не можу відповісти на це питання, - сказав Руслан Івашина. - Працюють спеціалісти автоскладального заводу №1(корпорації «Богдан» - ред). вони приїздили декілька разів. На більшості тролейбусів це питання знялось, але на деяких питання більш глобальне.
Руслан Івашина також повідомив, що виробник розглядає питання заміни комплектуючих. Тролейбуси перебувають на гарантійному обслуговуванні. Скільки тролейбусів зараз верещать, він сказати не зміг. Так само не зміг сказати, коли виробник усуне недоліки.