Кременчуг, Потребитель

Таємнича причина тролейбусного вереску у Кременчуці досі не відома

Сегодня, 15:32 Просмотров: 201

 
Фахівці визначали-визначали — та так і не визначили. Питання глобальне...

Деякі кременчуцькі тролейбуси і досі пронизливо верещать, коли рухаються. 


- Коли перестануть «пищать» тролейбуси? - про це депутатка Оксана Піддубна не вперше запитала керівника відділу транспорту виконкому Руслана Івашину під час засідання бюджетної депутатської комісії 22 січня.


- Я не можу відповісти на це питання, - сказав Руслан Івашина. - Працюють спеціалісти автоскладального заводу №1(корпорації «Богдан» - ред). вони приїздили декілька разів. На більшості тролейбусів це питання знялось, але на деяких питання більш глобальне.


Руслан Івашина також повідомив, що виробник розглядає питання заміни комплектуючих. Тролейбуси перебувають на гарантійному обслуговуванні. Скільки тролейбусів зараз верещать, він сказати не зміг. Так само не зміг сказати, коли виробник усуне недоліки.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбус тролейбуси Богдан
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