Депутаты возмутились, что в поликлинике работает пол-окулиста – хотя сами этого «пол-окулиста» и породили

Сегодня, 15:05 Просмотров: 450 Комментариев: 2

Кременчужанка смогла записаться на прием к окулисту только на февраль

На заседании бюджетной комиссии депутат горсовета Людмила Котляренко озвучила жалобу кременчужанки на невозможность попасть на прием к окулисту в ЦПМСП. Депутаты очень возмущались и совсем забыли, что это результат их собственной работы и принятых решений.





Депутаты обсуждают, как из пол-окулиста сделать целого



Депутат Котляренко рассказала, что к ней обратилась пенсионерка и пожаловалась, что хотела попасть на прием к окулисту, получила у семейного врача направление и пришла в регистратуру записаться на прием – а ей сказали, что в январе она туда уже не попадет, к окулисту записывают уже на февраль. Кременчужанка рассказала, что окулист в их ЦПМСП принимает один раз в неделю два часа, поэтому попасть к нему нереально.



Котляренко спросила присутствовавшего на заседании руководителя горздрава Середу, почему окулист принимает всего по два часа, и почему к нему очереди уже на февраль?



Руководитель горздрава Максим Середа ответил:





– Це зрозуміло, бо раніше у цій поліклініці було два офтальмологи, зараз приймає один і на неповний робочий день. Лікарі суміщують з роботою у приватних клініках, де заробітна плата на порядок чи два вища. Ми запрошуємо до нас на роботу, аде ви знаєте, яка у комунальних закладах заробітна плата.





Руководитель горздрава также сообщил, что в городе есть четыре вакантные ставки офтальмологов и три вакантные ставки невропатологов. Но из-за низких зарплат желающих получить эти ставки пока нет.



Чиновник сказал, что для полноценного финансирования кременчугской медицины нужно 520 миллионов, но таких денег на медицину не выделили.



Середа признался, что другому окулисту, ведущему прием в детской больнице, они вообще вынуждены платить по тарифам приватной клиники, чтобы удержать его на приеме. Основное место работы этого врача – приватная клиника, там заработки выше.



Депутаты возмутились ситуацией с окулистами и свободными ставками и стали говорить, что «нужно что-то делать»! Нужно доплачивать врачам и как-то их мотивировать!



Депутат Кавунник сказал: «Давайте їх якось заманювати!» – и предложил выделить окулисту служебную квартиру из городского резерва.



Глава депкомиссии депутат Плескун сказал:





– Ми від комісії дамо вам доручення, щоб ви звернули увагу на це питання, бо до нас звертаються люди!





Повозмущавшись ещё немного, депутаты повторно пришли к заключению, что «надо что-то делать»!



А что собственно делать? Эти «возмущенные» депутаты уже приняли бюджет на 2020 год, в котором на потребности кременчугской медицины предусмотрено 192,18 млн. грн. Никто из них не не подготовил на бюджетную сессию предложение увеличить объемы финансирования и не доложил о необходимости доплат к зарплатам коммунальных медиков.



Перед бюджетной сессией кременчугские журналисты и общественные активисты обратились к депутатам горсовета с предложением перераспределить 18 миллионов, запланированных командой власти на пропаганду, на потребности медицины. С этим предложением журналисты и активисты приходили и на бюджетную комиссию. Депутаты сочувственно слушали – и проголосовали за выделение 18 миллионов все же на пропаганду, а не на медицину. Вопрос муниципальных доплат к зарплатам медиков тоже не решили.



Таким образом пол-окулиста в коммунальном ЦПМСП – это результат финансовых решений, принятых депутатами горсовета, а не только последствия кадровой политики горздрава. Так чем же возмущаются депутаты?