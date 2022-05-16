На Полтавщині  затримали гранатометника, що працював на «народну міліцію днр»

Полтавська обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді помічнику гранатометника, мешканцю Донеччини.
За даними правоохоронців, нині затриманий воював на Сумщині у складі «народної міліції днр».
Так, наприкінці лютого цього року чоловік вступив до так званої «народної міліції» самопроголошеної «донецької народної республіки», де отримав камуфляжну форму зразка збройних сил рф, вогнепальну і холодну зброю та обійняв посаду помічника гранатометника.
«У складі незаконного збройного формування він приїхав на окуповану територію Сумської області та виконував накази командирів російської армії, чергував на блокпостах, брав участь у спостереженні за повітряним простором, проводив обшуки житла місцевих жителів тощо», - йдеться в повідомленні.
Наразі особа перебуває під вартою.
Нагадаємо, станом на середину квітня Державне бюро розслідувань на Полтавщині порушило 15 проваджень за державну зраду.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер