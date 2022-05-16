На Полтавщині затримали гранатометника, що працював на «народну міліцію днр»

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 130

Мешканцю Донеччини повідомили про підозру у державній зраді

Полтавська обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді помічнику гранатометника, мешканцю Донеччини.

За даними правоохоронців, нині затриманий воював на Сумщині у складі «народної міліції днр».

Так, наприкінці лютого цього року чоловік вступив до так званої «народної міліції» самопроголошеної «донецької народної республіки», де отримав камуфляжну форму зразка збройних сил рф, вогнепальну і холодну зброю та обійняв посаду помічника гранатометника.

«У складі незаконного збройного формування він приїхав на окуповану територію Сумської області та виконував накази командирів російської армії, чергував на блокпостах, брав участь у спостереженні за повітряним простором, проводив обшуки житла місцевих жителів тощо», - йдеться в повідомленні.

Наразі особа перебуває під вартою.

Нагадаємо, станом на середину квітня Державне бюро розслідувань на Полтавщині порушило 15 проваджень за державну зраду.