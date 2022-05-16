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Кременчук, Полтавщина

З 1 червня в Полтаві запрацюють чергові групи у дитячих садках

Сьогодні, 18:49 Переглядів: 217

 В першу чергу прийматимуть дітей, батьки яких працюють. У Кременчуці наразі про відкриття садків не йдеться

У Полтаві з 1 червня мають намір відкрити чергові групи у дитячих садках. Про це повідомив міський голова Полтави Олександр Мамай. 

«Ми плануємо з 1 червня відкрити чергові групи. Сьогодні дав доручення Департаменту освіти промоніторити всі напрямки, які потрібні для відновлення роботи цих груп: зробити аналіз води, укласти нові договори на харчування, промоніторити, хто має найнеобхідніші потреби відвідування дитячого садочку. В першу чергу в ці групи підуть діти, у яких батько і мати працюють», - йдеться в повідомленні. 

Мамай зазначив, планують розширити штат, щоб три-чотири вихователі допомагали під час повітряної тривоги відвести дітей у підвальне приміщення. 

У той же час у Кременчуці працюючим батькам відкриття дитсадків «не світить». Нагадаємо, таке рішення ухвалила міська влада - мовляв, щоб під час них евакуювати дітей, у дитсадках мають бути облаштовані за всіма вимогами сховища. «А у жодному закладі дошкільної освіти таких укриттів немає, у кращому випадку – напівпідвальне чи підвальне приміщення, але для дітей вони не пристосовані. - І фізично це надзвичайно складно, якщо лунає повітряна тривога під час денного сну – підняти, одягти і вивести дітей», -заявила заступниця міського голови з гуманітарних питань Ольга Усанова. 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: Полтава дитячі садочки
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