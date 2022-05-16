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«До осені або початку зими ми зможемо вийти на початок реального будівництва резервних теплогенеруючих потужностей», - Віталій Малецький

Сьогодні, 19:54 Переглядів: 681

 Програма мінімум – збудувати одну котельню, яка могла б давати хоча б мінімальну температуру теплоносія і не допустила розмороження системи взимку. Максимум - три нові котельні, які замінять собою Кременчуцьку ТЕЦ

 

До кінця тижня міська влада має намір передати попередні розрахунки щодо будівництва котелень, які мають стати альтернативою замість зруйнованої рашистами Кременчуцької ТЕЦ. Про це сьогодні розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання  парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За словами Малецького, міська влада пропонує провести диверсифікацію системи опалення у місті та побудувати резервне джерело теплопостачання.

Програма мінімум – збудувати одну котельню, яка могла б давати хоча б мінімальну температуру теплоносія і не допустила розмороження системи взимку. Програма максимум – три нові котельні, які замінять собою Кременчуцьку ТЕЦ і забезпечать нормальне проходження опалювального сезону.

«Протягом тижня ми плануємо підготувати всі необхідні розрахунки та альтернативне бачення розв'язання даного питання - створення резервних допоміжних або в подальшому - основних теплогенеруючих потужностей», - сказав Віталій Малецький під час засідання комітету.  

Він зазначив, що з техніко-економічним обґрунтуванням (ТЕО) міська влада впорається самотужки, але щоб запустити проектні та будівельні роботи, потрібні великі кошти.

«Єдиний напрямок, який ми бачимо щодо фінансування як проектних, так і будівельних робіт, - це залучення грантової підтримки, кредитних коштів, щоб запустити цей процес», - сказав міський голова. - Ми розуміємо, що це колосальні кошти, але іншого вибору, аніж поставити одну, а в ідеалі - три котельні на існуючу мережу централізованого водопостачання, яка була б максимально віддалена від ТЕЦ та північного промвузла, бо він залишається мішенню, у Кременчука - немає».

На думку мера, якщо зараз розпочати роботи, то восени або на початку зими можна розпочати будівництво

«До осені або початку зими ми зможемо вийти на початок реального будівництва резервних теплогенеруючих потужностей», - каже Малецький.

Він також нагадав, що без тепла взимку може залишитись близько 80 тисяч абонентів.

«У нас буде дуже холодна зима. Якщо ми з вами не включимось і не зробимо проривні речі, щоб все це відбудувати», - додав Віталій Малецький.

Нагадаємо, російські військові остаточно зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ після повторного обстрілу 12 травня

Нагадаємо, на відновлення Кременчуцької ТЕЦ мали намір залучити  кошти з обласного, державного бюджету та міжнародних партнерів. Попередню суму витрат оцінювали у   800 млн гривень.

У той же час у Кременчуцькі РВА розглядають варіанти встановлення автономного опалення. Їх розглядатиме спеціальна комісія.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Цензор нет Джерело відео: ФБ Віталія Малецького

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Теги: Кременчуцька ТЕЦ Віталій Малецький опалювальний сезон
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