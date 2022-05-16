«До осені або початку зими ми зможемо вийти на початок реального будівництва резервних теплогенеруючих потужностей», - Віталій Малецький

Програма мінімум – збудувати одну котельню, яка могла б давати хоча б мінімальну температуру теплоносія і не допустила розмороження системи взимку. Максимум - три нові котельні, які замінять собою Кременчуцьку ТЕЦ
До кінця тижня міська влада має намір передати попередні розрахунки щодо будівництва котелень, які мають стати альтернативою замість зруйнованої рашистами Кременчуцької ТЕЦ. Про це сьогодні розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
За словами Малецького, міська влада пропонує провести диверсифікацію системи опалення у місті та побудувати резервне джерело теплопостачання.
Програма мінімум – збудувати одну котельню, яка могла б давати хоча б мінімальну температуру теплоносія і не допустила розмороження системи взимку. Програма максимум – три нові котельні, які замінять собою Кременчуцьку ТЕЦ і забезпечать нормальне проходження опалювального сезону.
Він зазначив, що з техніко-економічним обґрунтуванням (ТЕО) міська влада впорається самотужки, але щоб запустити проектні та будівельні роботи, потрібні великі кошти.
На думку мера, якщо зараз розпочати роботи, то восени або на початку зими можна розпочати будівництво
Він також нагадав, що без тепла взимку може залишитись близько 80 тисяч абонентів.
Нагадаємо, російські військові остаточно зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ після повторного обстрілу 12 травня
Нагадаємо, на відновлення Кременчуцької ТЕЦ мали намір залучити кошти з обласного, державного бюджету та міжнародних партнерів. Попередню суму витрат оцінювали у 800 млн гривень.
У той же час у Кременчуцькі РВА розглядають варіанти встановлення автономного опалення. Їх розглядатиме спеціальна комісія.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер