На Харківщині загинув військовий з Кременчуччини Олександр Козел

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Сьогодні, 16 травня, на Харківщині загинув військовий з Кременчуцького району Олександр Козел. Внаслідок тяжкого поранення на Харківщині загинув захисник, старший солдат Олександр Козел.

Народився Олександр 12 квітня 1987 року у м. Глобине Полтавської області. У 2002 році закінчив Глобинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 імені В.Є.Курченка. 8 лютого 2022 року Другим відділом Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки був відправлений на військову службу за контрактом до військової частини А 2167 міста Біла Церква. І до останнього свого подиху він був вірним своїй Батьківщині.