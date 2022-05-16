Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Шуфрич виїхав за кордон

Сьогодні, 20:37 Переглядів: 424

 Але обіцяв повернутись

Нардеп від   партії «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич перетнув державний кордон України із Румунією, повідомляє Українська правда із посиланням на свої джерела. Пізніше Шуфрич підтвердив цю інформацію. 

Він Шуфрич перетнув кордон   через КПП «Порубне».

«Я виїхав у п‘ятницю, це правда. Виїхав по сімейних справах, абсолютно законно. Я є батьком трьох неповнолітніх дітей, а також повідомив про свій від‘їзд керівництво Верховної Ради. До 23 травня повернуся назад», - сказав він.

Нагадаємо, рішенням уряду на час дії воєнного стану заборонено виїзд з України чоловікам у віці 18-60 років. Хоча в цьому правилі є низка винятків.

Раніше повідомлялось, що рішенням Верховної Ради в Україні заборонено діяльність проросійських партій, до яких належить і ОПЗЖ, чия фракція у парламенті днями офіційно перестала існувати.

На початку березня Шуфрича затримав батальйон Тероборони за спробу сфотографувати блокпост. Сам він заявив, що  робив селфі, щоб показати, що він у Києві.

У Кременчуці та Кременчуцькому районі припиняє діяльність фракція ОПЗЖ

0
Автор: Олеся Данилова Джерело фото: 5 канал

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: ОПЗЖ Нестор Шуфрич
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх