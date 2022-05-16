Шуфрич виїхав за кордон

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Нардеп від партії «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич перетнув державний кордон України із Румунією, повідомляє Українська правда із посиланням на свої джерела. Пізніше Шуфрич підтвердив цю інформацію.

Він Шуфрич перетнув кордон через КПП «Порубне».

«Я виїхав у п‘ятницю, це правда. Виїхав по сімейних справах, абсолютно законно. Я є батьком трьох неповнолітніх дітей, а також повідомив про свій від‘їзд керівництво Верховної Ради. До 23 травня повернуся назад», - сказав він.

Нагадаємо, рішенням уряду на час дії воєнного стану заборонено виїзд з України чоловікам у віці 18-60 років. Хоча в цьому правилі є низка винятків.

Раніше повідомлялось, що рішенням Верховної Ради в Україні заборонено діяльність проросійських партій, до яких належить і ОПЗЖ, чия фракція у парламенті днями офіційно перестала існувати.

На початку березня Шуфрича затримав батальйон Тероборони за спробу сфотографувати блокпост. Сам він заявив, що робив селфі, щоб показати, що він у Києві.

У Кременчуці та Кременчуцькому районі припиняє діяльність фракція ОПЗЖ