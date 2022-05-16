У Кременчуці підрізали 57-річного чоловіка - він у важкому стані у лікарні

Сьогодні, 21:09 Переглядів: 156

За підозрою у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень затримали 36-річного місцевого мешканця

Вночі 16 травня у Кременчуці, на вулиці Халаменюка, поранили 57-річного чоловіка. Як повідомляє поліція Полтавщини, потерпілого виявили патрульні на лавці біля під'їзду із проникаючим пораненням грудної клітини та черевної порожнини. Швидка госпіталізувала його до місцевої лікарні. Стан оцінюють як важкий.

Протягом декількох годин оперативникам та слідчим вдалося встановити нападника - це 36-річний місцевий чоловік. Його затримали, речові докази вилучили.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі визнання судом вини фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.