Дві дози вакцини проти COVID-19 отримали 114 тис 414 кременчужан

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 0

У Кременчуці 114 тис 414 осіб вже отримали дві дози вакцини проти COVID-19, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.

16 травня у місті вакциновано 165 осіб, по першій дозі отримали 15 громадян, по другій - 30, бустерною дозою вакциновано 120 осіб.

Зараз доступні вакцини Pfizer, CoronaVac - запрошують на щеплення.

Центр вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою проспект Лесі Українки, 80 працює з 9.00 до 17.00

Пункти вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами: вул. Павлова, 2; вул. Київська, 14; квартал 278, буд. 13Б; вул. Володимира Великого, 62; проспект Лесі Українки, 15/8; вул. Олексія Древаля, 101; вул. Генерала Манагарова, 9, вул. Івана Мазепи, 26 працюють з 08.00 до 17.00.