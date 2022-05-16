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росія утримує майже 100 тисяч депортованих маріупольців у таборах

Вчора, 22:01 Переглядів: 189

 Табори розташовані на Далекому Сході та у Сибіру.  Лише вчора депортували 340 людей, зокрема 52 дитини

Майже 96 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії у спеціальних таборах. Розвідка Великої Британії нарахувала вже 66 таких таборів, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Всі (табори - ред.) переважно, на Далекому Сході. Коли ми стали про це говорити, майже ніхто не вірив. Тепер правду про нелюдство бачить увесь світ. Сумна, але перемога інформаційного фронту Маріуполя. 21 століття. Депортація. Табори. Сибір. Росія не змінює свого ставлення до українців віками», – написав Андрющенко.

 

Трохи згодом радник міського голови Маріуполя написав, що за вчора (15 травня - ред.)  вчора до росії з пункту фільтрації в с. Нікольське  було депортовано до росії 340 людей, зокрема 52 дитини. 

«Росія продовжує красти наших громадян», - пише Андрющенко.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Петро Андрющенко

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Теги: Маріуполь
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