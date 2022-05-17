На Полтавщині висадили майже 930 гектарів лісу

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На Полтавщині підбили підсумки весняної посадкової кампанії - висаджено 927,6 га лісу, в тому числі 153,3 га - шляхом лісорозведення, повідомляє Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства.

«На лісокультурній площі висаджено 5 298 040 деревних рослин», - йдеться в повідомленні.

Площа висаджених рослин виглядає так:

ДП «Полтавський лісгосп» - 353 га

ДП «Миргородський лісгосп» - 272,7 га

ДП «Гадяцький лісгосп» - 247,4 га

ДП «Кременчуцький лісгосп» - 54,5 га.

Також стовідсотково виконано завдання із висівання насіння у лісових розсадниках на площі 5,8 га.

Нагадаємо, програма стартувала восени 2021 року. Тоді, під час осінньої посадкової кампанії на Полтавщині було висаджено понад близько 1,8 мільйона дерев.

Раніше повідомлялось, що від кінця березня через військовий стан та мінну небезпеку в області заборонено відвідувати ліси.