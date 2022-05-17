Комітет інформаційної політики підтримав введення терміну «рашизм»

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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримує ініціативу українських науковців, журналістів, політологів, усього громадянського суспільства щодо визнання терміну «рашизм» на національному та міжнародному рівнях, повідомили в пресслужбі комітету.

На думку депутатів, цей термін позначає вибудувану в росії ідеологію, «що сьогодні виявляє себе у військових діях армії рф в Україні та ставленні російського суспільства до цієї війни».

«Вважаємо за необхідне дати офіційне визначення терміну "рашизм" та похідних від нього на основі вже опублікованих статей українських та іноземних авторів із внесенням цього терміну до офіційних термінологічних словників української мови», - наголошують у заяві

У комітеті закликали медіаорганізації та журналістів до повноцінного і частого вживання слова «рашизм» та похідних від нього у своїх публікаціях та ефірах для поступового органічного його входження до наукового, фахового і розмовного дискурсів.

Слово також пропонують внести до офіційних термінологічних словників української мови.