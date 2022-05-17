На Полтавщині демонтували пам'ятник Максиму Горькому

У селі Левенцівка Чутівської селищної ради Полтавського району демонтували погруддя російському «пролетарському» письменнику Максиму Горькому.
Погруддя прибрали з ініціативи ГО «Декомунізація.Україна». Його перемістили до Державного музею-заповідника в Путивлі «Парк радянського періоду».
За даними Полтавського офісу УІНП, в населених пунктах Полтавщини досі є 54 топоніми на честь Горького, а пам'ятники стоять у Решетилівці та селах Середняки, Загребелля і Крячківка.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер