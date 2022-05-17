На Одещині літаки стратегічної авіації зруйнували цивільні об'єкти та приватні будинки

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За попередню добу ЗСУ вразили п’ять повітряних цілей: літак Су-25, три БпЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 17 травня. Розпочалась 83 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. Авіація противника била по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислових об’єктах у глибині території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, продовжує зберігатися загроза завдання з республіки білорусь ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об’єктах України.

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. У районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ.

На Слов’янському напрямку - здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі Дробишевого. Посилює угруповання військ.

На Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку Кам’янки, успіху також не мали.

На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку Вугледара, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка.

На Бессарабському напрямку внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражені об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.

В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначається ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил вразили п’ять повітряних цілей: літак Су-25, три БпЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету.

Ударна авіація Повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу наші воїни відбили одинадцять атак ворога, знищили п’ять танків, один зенітно-ракетний комплекс «Тор», шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника.

Разом переможемо! Слава Україні!