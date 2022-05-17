Як проходите «дерусифікація» вулиць Кременчука – на якому етапі до обговорення долучать містян

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 409

Кременчужани у соцмережах активно обговорюють питання перейменування вулиць в рамках «дерусифікації». Наразі формується список вулиць Кременчука, куди увійшло близько 130 назв. Членам комісії з перейменування та депутатам Кременчуцької міської ради направили попередню інформацію для ознайомлення. Сам процес перейменування триватиме протягом 2-3 місяців із залученням до голосування кременчужан.

Секретар Кременчуцької міської ради та голова комісії з перейменування Юрій Гриценко відповів «Кременчуцькому Телеграфу», як проходитиме процес «дерусифікації».

- Оскільки зміни назв повинні вирішуватися у правовому полі, тобто відповідно до законодавства про місцеве самоврядування та у сфері охорони культурної спадщини, з метою недопущення знищення пам’яті про справді важливі для України та Кременчука історичні постаті та події, виваженого та поміркованого підходу до перейменування об’єктів, найменованих на честь осіб, які зробили помітний внесок у розвиток української та світової науки та культури у ХІХ та ХХ століттях, осіб та подій, пов’язаних з опором та вигнанням нацистів з території України під час Другої світової війни, планується провести процес дерусифікації у декілька етапів, - йдеться у повідомленні.

Етапи «дерусифікації» у Кременчуці

1. Складають базовий перелік вулиць, провулків, тупиків, проїздів та бульварів Кременчуцької міської територіальної громади, який пропонується перейменувати.

Наразі ведуться роботи зі складання переліку об’єктів топоніміки, над яким працюють члени комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увіковічення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади. Ведеться збір пропозицій від депутатів міської ради, вивчаються матеріали експертних груп – наукових співробітників Інституту історії України Національної академії наук України. Також налагоджений зв'язок з Полтавським офісом північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті щодо отримання фахових рекомендацій з перейменування.

Далі сформований перелік об’єктів топоніміки тергромади оприлюднять на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради.

2. Зберуть та узагальнять пропозиції нових назв об’єктів топоніміки від громадських організацій та мешканців тергромади. До виконавчого комітету Кременчуцької міської ради з другої половини квітня надходять варіанти найменування вулиць, які поступово заносять у базу даних, вони обов’язково будуть враховані при складанні переліку об’єктів топоніміки.

3. Організують експертне оцінювання та обговорення переліку топонімів з усіма пропозиціями на засіданні комісії, на якому зможуть бути присутні всі бажаючі (попередньо засідання відбудеться у сесійному залі міськвиконкому, дату та час повідомлять додатково).

4. Проведуть громадське голосування на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради, як це було проведено під час процесу декомунізації у 2016 році. Голосування триватиме не менше 2 місяців.

5. Після проведення підсумків голосування та на підставі рекомендацій комісії, підготовлений проєкт рішення з перейменування внесуть на розгляд сесії Кременчуцької міської ради.