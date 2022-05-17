Як проходите «дерусифікація» вулиць Кременчука – на якому етапі до обговорення долучать містян

Кременчужани у соцмережах активно обговорюють питання перейменування вулиць в рамках «дерусифікації». Наразі формується список вулиць Кременчука, куди увійшло близько 130 назв. Членам комісії з перейменування та депутатам Кременчуцької міської ради направили попередню інформацію для ознайомлення. Сам процес перейменування триватиме протягом 2-3 місяців із залученням до голосування кременчужан.
Секретар Кременчуцької міської ради та голова комісії з перейменування Юрій Гриценко відповів «Кременчуцькому Телеграфу», як проходитиме процес «дерусифікації».
1. Складають базовий перелік вулиць, провулків, тупиків, проїздів та бульварів Кременчуцької міської територіальної громади, який пропонується перейменувати.
Наразі ведуться роботи зі складання переліку об’єктів топоніміки, над яким працюють члени комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увіковічення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади. Ведеться збір пропозицій від депутатів міської ради, вивчаються матеріали експертних груп – наукових співробітників Інституту історії України Національної академії наук України. Також налагоджений зв'язок з Полтавським офісом північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті щодо отримання фахових рекомендацій з перейменування.
Далі сформований перелік об’єктів топоніміки тергромади оприлюднять на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради.
2. Зберуть та узагальнять пропозиції нових назв об’єктів топоніміки від громадських організацій та мешканців тергромади. До виконавчого комітету Кременчуцької міської ради з другої половини квітня надходять варіанти найменування вулиць, які поступово заносять у базу даних, вони обов’язково будуть враховані при складанні переліку об’єктів топоніміки.
3. Організують експертне оцінювання та обговорення переліку топонімів з усіма пропозиціями на засіданні комісії, на якому зможуть бути присутні всі бажаючі (попередньо засідання відбудеться у сесійному залі міськвиконкому, дату та час повідомлять додатково).
4. Проведуть громадське голосування на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради, як це було проведено під час процесу декомунізації у 2016 році. Голосування триватиме не менше 2 місяців.
5. Після проведення підсумків голосування та на підставі рекомендацій комісії, підготовлений проєкт рішення з перейменування внесуть на розгляд сесії Кременчуцької міської ради.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер