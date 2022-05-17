Welcome to Ukraine, с***: автори легендарного «Доброго вечора» випустили новий трек «До бою»

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 249

Кременчуцькі музиканти Probass ∆ Hardi спільно зі співаком зі Знам’янки Андрієм KHAYAT створили новий трек «До бою».

DJ Hardi Максим Мокренко розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як вони працювали над новим треком та як виникла ідея долучити до цього Андрія Хайата.

- Ми намагаємось робити музику, яка підкріплює дух українського народу. І цей трек не є винятком. Ідея про Хайата з'явилась, коли трек вже був майже готовий. Ми зв'язались з Андрієм, і він з радістю підтримав трек своїм, як на мене, дуже харизматичним і крутим вокалом. Приблизно два-три тижні ми працювали та вдосконалювали трек. Те, як наш народ об'єднався, дуже надихає. Та всі емоції, які всередині нас, ми намагаємось передати через музику, а якщо це ще і приносить користь, то ми повинні це робити. Слава Україні! – розповів Максим Мокренко.

Артем Ткаченко додав, що трек – це звучання сьогодення в поєднанні із запалом та люттю наших пращурів.

- «До бою» - не просто реліз військового часу. Це звучання сьогодення в поєднанні із запалом та люттю наших пращурів! Я та @hardimusic разом з @ado.khayat об‘єднали наші творчі світи, аби створити дійсно войовничу музику, що надихатиме кожного українця до бою з ворогом по всіх фронтах. Тож нехай цей трек підіймає дух та спонукає захищати нашу землю до останньої краплі ворожої крові! - написав на своїй сторінці Артем Ткаченко.