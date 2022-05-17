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Welcome to Ukraine, с***: автори легендарного «Доброго вечора» випустили новий трек «До бою»

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 249

 

Войовнича музика, яка надихатиме кожного українця

Кременчуцькі музиканти Probass ∆ Hardi спільно зі співаком зі Знам’янки Андрієм KHAYAT створили новий трек «До бою».

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DJ Hardi Максим Мокренко розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як вони працювали над новим треком та як виникла ідея долучити до цього Андрія Хайата.

- Ми намагаємось робити музику, яка підкріплює дух українського народу. І цей трек не є винятком. Ідея про Хайата з'явилась, коли трек вже був майже готовий. Ми зв'язались з Андрієм, і він з радістю підтримав трек своїм, як на мене, дуже харизматичним і крутим вокалом. Приблизно два-три тижні ми працювали та вдосконалювали трек. Те, як наш народ об'єднався, дуже надихає. Та всі емоції, які всередині нас, ми намагаємось передати через музику, а якщо це ще і приносить користь, то ми повинні це робити. Слава Україні! – розповів Максим Мокренко.

Артем Ткаченко додав, що трек – це звучання сьогодення в поєднанні із запалом та люттю наших пращурів.

- «До бою» - не просто реліз військового часу. Це звучання сьогодення в поєднанні із запалом та люттю наших пращурів! Я та @hardimusic разом з @ado.khayat об‘єднали наші творчі світи, аби створити дійсно войовничу музику, що надихатиме кожного українця до бою з ворогом по всіх фронтах. Тож нехай цей трек підіймає дух та спонукає захищати нашу землю до останньої краплі ворожої крові! - написав на своїй сторінці Артем Ткаченко.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: Артем Ткаченко Probass ∆ Hardi Максим Мокренко пісня музика
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