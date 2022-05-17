17 травня орки били ракетами по Львівщині, Миколаївщині, Чернігівщині, Сумщині: є постраждалі

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 283

Опівночі 17 травня орки завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі. Вибух пошкодив залізничну інфраструктуру. Як повідомляє голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

Три крилаті ракети підрозділи ППО ПвК «Захід» знищили. За наявною інформацією, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Командування Повітряних сил ЗСУ сповістило, що вночі 17 травня у небі над Миколаївщиною підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування «Південь» збив російську крилату ракету. Вона була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку. Ворожа ціль рухалася у напрямку західних регіонів України, але влучність наших воїнів знищила підступні задуми.

Зранку 17 травня ворог наніс ракетні удари по селищу Десна на Чернігівщині. Попередньо є загиблі і багато поранених. Про це інформує голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Також сьогодні близько 5.00 по Охтирці Сумської області був ворожий ракетний удар. За інформацією начальника Сумської ОВА Дмитра Живицького, п'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань.

Загорілися складські приміщення. Ударна хвиля пошкодила вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждали чимало приватних будинків.

Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву «Дачний». У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок «Казка».

Від сьогоднішнього удару по місту – щонайменше п'ятеро поранених людей.

Усі фото у матеріалі – з Охтирки