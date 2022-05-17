Стало відомо, скільки пар на Полтавщині взяли шлюб за час війни
Сьогодні, 10:35
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Життя продовжується, на світ з'являються дітки
Наше життя продовжується, як би ворог не хотів його зруйнувати. На Полтавщині з початку повномасштабної війни побралися 2855 пар. Серед них чимало військових. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Також за цей час в області народилися 2095 діток.
Усім бажаю міцного здоров'я, віри та сил. Слава Україні! - написав Лунін на своїй сторінці у фейсбуці.
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