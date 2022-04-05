Настане день - закінчиться війна: кременчужани Probass ∆ Hardi презентували новий трек

Сьогодні, 00:24 Переглядів: 78

Кременчужани Probass ∆ Hardi (Артем Ткаченко та Максим Мокренко) презентували новий трек "Настане день". Це вже третій трек, який має надихнути українців на боротьбу. Раніше "Добрий вечір - ми з України!" та "Козаки йдуть" прогриміло на всю україну та світ. Музику слухали у сховищах, волонтерських центрах та коли йшли у бій.

- Настане день! Він вже близько! Я відчуваю! Я це бачу! Я чую як ми святкуємо нашу перемогу! Весь світ чую це! Ми сильні, ми мужні, Українці неймовирні. Кожен з нас робимо для цього все що потрібно і зробить ще більше і ще більше, і ще більше, і ще більше, і ще, а потім ще більше! В нас багато землі, врожай соняшника буде рекордним! Ми знаємо всю правду! Правда знає нас! З нами Бог! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! - написав Артем Ткаченко.

Він подякував команді за створення синглу: творчій Анні Булат та людині-оркестр Євгеній Дащенко.