Відбій повітряної тривоги

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Опівночі в Кременчуці оголошено відбій повітряної тривоги. Можна виходити з укриттів. Бережіть себе та рідних. Ми на день ближче до перемоги!