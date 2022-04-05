Переможемо: 41-й день повномасштабного вторгнення росії

Сьогодні, 00:00 Переглядів: 220

24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом сорока діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.24 Кременчужани Probass ∆ Hardi (Артем Ткаченко та Максим Мокренко) презентували новий трек «Настане день». Це вже третій трек, який має надихнути українців на боротьбу. Раніше «Добрий вечір - ми з України!» та «Козаки йдуть» прогриміли на всю Україну та світ.

00.45 Унаслідок обстрілу Миколаєва касетними снарядами загинули 11 людей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 1 дитина та 1 чоловік загинули внаслідок обстрілу дитячої лікарні, розташованої в центрі міста.

1.01 Супутникові знімки показують, що тіла вбитих мирних мешканців Бучі з'явилися на вулицях міста понад три тижні тому, коли місто було під окупацією російських військ.