Ще 2 релігійні громади Московського Патріархату на Полтавщині приєдналися до Православної Церкви України

Сьогодні, 23:43 Переглядів: 48

Ще дві релігійні громади Московського Патріархату на Полтавщині разом з настоятелем приєдналися до Православної Церкви України. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив Архієпископ Федір.

- Релігійні громади Благовіщення Пресвятої Богородиці села Федорівка та Вознесіння Господнього села Климівка Полтавського району (колишній Карлівський) прийняли рішення залишити церкву країни-терориста і долучитися до Українського Православ'я. Настоятель: священник Дмитро Гнилосир.

Щиро вітаю рішення громад і настоятеля! Вважаю, що залишатися сьогодні у РПZ, яка благословляє геноцид українського народу, мовчки сидіти і чекати "розв'язки", як це робить ієрархія УПЦ МП сьогодні є злочином, - повідомив Архієпископ Федір.

Нагадаємо, що нещодавно храм московського патріархату перейшов до Православної церкви України.