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Кременчук, Полтавщина

Ще 2 релігійні громади Московського Патріархату на Полтавщині приєдналися до Православної Церкви України

Сьогодні, 23:43 Переглядів: 48

 

Громада перейшла разом з настоятелем

Ще дві релігійні громади Московського Патріархату на Полтавщині разом з настоятелем приєдналися до Православної Церкви України. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив Архієпископ Федір. 

- Релігійні громади Благовіщення Пресвятої Богородиці села Федорівка та Вознесіння Господнього села Климівка Полтавського району (колишній Карлівський) прийняли рішення залишити церкву країни-терориста і долучитися до Українського Православ'я. Настоятель: священник Дмитро Гнилосир.

Щиро вітаю рішення громад і настоятеля! Вважаю, що залишатися сьогодні у РПZ, яка благословляє геноцид українського народу, мовчки сидіти і чекати "розв'язки", як це робить ієрархія УПЦ МП сьогодні є злочином, - повідомив Архієпископ Федір. 

Нагадаємо, що нещодавно храм московського патріархату перейшов до Православної церкви України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна церква ПЦУ УПЦ МП
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