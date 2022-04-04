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Кременчук, Спорт, Воины света

Кременчужанин Максим Кагал отримав звання Героя України посмертно

Сьогодні, 23:11 Переглядів: 326

 

Вічна пам'ять Герою!

Загиблому в Маріуполі старшому лейтенанту з Кременчука Максиму Кагалу присвоїли звання Героя України. Згідно з Указом Президента №201/2022 від 2 квітня старшому лейтенанту Максиму Володимировичу Кагалу присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”. 

Максим загинув 25 березня захищаючи Маріуполь у складі Окремого загону спеціального призначення «Азов». Кременчужанин Максим «Пістон» Кагал був першим чемпіоном світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі збірної команди України. Хлопець жив спортом: грав за місцеву регбійну команду "Бастіон", захоплювався боксом та бігом, а також підтримував футбольну команду "Кремінь". 

Бігова спільнота Stell runners щороку згадуватиме Максима й на честь нього влаштовуватиме "Забіг Героїв" пам'яті Максима Кагала. Зауважимо, що Максим був постійним учасником благодійних забігів разом з побратимами "Азова". Вони дистанційно підтримували ініціативи кременчужан й надсилав кошти з повідомленням "дітворі від пацанів".  

А екскапітан футбольного клубу "Кремінь" Андрій Олійник разом з друзями та вболівальниками клубу збирають кошти на підтримку родини Максима. Кошти можна перерахувати на картку 4441 1144 5154 2250 (Андрій Олійник). 

На разі з Максимом Кагалом неможливо попрощатися, адже за Маріуполь точаться запеклі бої з російськими окупантами. 

Нагадаємо, що у Кременчуці на сьогодні був лише один Герой України - учасник Революції Гідності Ігор Сердюк. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Герой України Максим Кагал Забіг Героїв
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