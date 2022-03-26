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Кременчук, Воины света

У бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з Кременчука Максим Кагал

Сьогодні, 17:48 Переглядів: 1 169

   

Вічна пам'ять Герою!

Війна забирає кращих. 25 березня захищаючи Маріуполь у складі Окремого загону спеціального призначення «Азов», загинув кременчужанин Максим «Пістон» Кагал. Про це повідомив тренер спортсмена Олег Скирта. Максим – перший чемпіон світу з кікбоксингу у клубі "Гермес", перший чемпіон світу з кікбоксингу у Кременчуці та перший чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі збірної команди України.

- Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося!!! - написав тренер Олег Скирта. 

 

30-річний Максим був дуже різносторонньою людиною й захоплювався різними видами спорту. Максим Кагал - займався кікбоксингом, тайським боксом муай-тай, став чемпіоном світу і бронзовим призером з кікбоксингу за версією ISKA 2014. А у 2014 році зміг не лише стати чемпіоном світу з кікбоксингу, а й виграв срібло відкритого чемпіонату Кременчука регбі-7. Любив футбол й активно вболівав за місцеву команду. 

 

Навіть будучи у складі «Азова» розвивався й відкривав для себе нові види спорту. Так у 2020 році Максим став переможцем турніру з боксу пам’яті полеглих під час Павлопіль-Широкинського наступу.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воины света Маріуполь кікбоксинг
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