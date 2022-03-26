У МВС вважають, що ворог не відмовився від наміру штурмувати Київ

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 919

У росіян зараз немає сил, але зрозуміло, що вони стягують до Гостомеля і взагалі до білорусько-українського кордону свої частини.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко відкинув припущення про те, що ворог відмовився від штурму Києва, бо він зосередився на Ірпені. Про це Денисенко сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Якщо ми говоримо безпосередньо про Приірпіння, справді ідуть бої в Ірпені. Росіяни справді окопуються. Але говорити про те, що вони відмовились від штурму на Київ, ще ранувато. Так, справді, у них зараз немає сил, але в той же час ми розуміємо, що вони стягують до Гостомеля і взагалі до білорусько-українського кордону свої частини», - зазначив Денисенко.

Водночас, російське військо зараз кидає все, що має, на Маріуполь і на Ізюм як дві ключові точки для отримання контролю над Донбасом. Зараз змінили одного з керівників цієї операції, керівника однієї з армій, яка відповідала за Харківський напрямок. І зараз продовжують атакувати Ізюм, пробують його обійти, розуміючи, що місто взяти не вдається, незважаючи на те, що міста, на жаль, вже фактично не існує.

«І тому, якщо підсумовувати, насправді від штурму Києва поки ніхто ще не відмовлявся. Просто у них це трошки відкладено в плані. Зараз найважливіше для них – це Маріуполь, Ізюм і трикутник Сєверодонецьк – Лисичанськ – Рубіжне», - зауважив радник міністра.

В Ірпені третій день поспіль точаться тяжкі бої. 26 березня рашисти відкрили вогонь по місту Боярка та Тарасівка, що на Київщині. Пошкоджено багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші обʼєкти.

Нагадаємо, у Маріуполі зараз ситуація - вкрай важка, але контрольована. У полку «Азов», що нині захищає це місто, впевнені, що рано чи пізно відбудеться деблокада , і ця операція буде успішною.