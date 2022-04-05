Окупанти на Донеччині обстріляли хімзавод

Небезпеки для навколишнього середовища немає
Штаб ООС повідомляє про те, що російські загарбники під час обстрілів влучили у фенольний завод у Донецькій області.
У штабі зазначають, що зафіксовано 7 влучань у фенольний завод під час яких було пошкоджено:
- 3 ректифікаційні колони;
- 3 збірники товарної продукції;
- міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон-цистерна і металеві споруди.
- Небезпеки для навколишнього середовища немає, – ідеться в повідомленні.
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