Окупанти на Донеччині обстріляли хімзавод

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Небезпеки для навколишнього середовища немає

Штаб ООС повідомляє про те, що російські загарбники під час обстрілів влучили у фенольний завод у Донецькій області.

У штабі зазначають, що зафіксовано 7 влучань у фенольний завод під час яких було пошкоджено:

3 ректифікаційні колони;

3 збірники товарної продукції;

міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон-цистерна і металеві споруди.

- Небезпеки для навколишнього середовища немає, – ідеться в повідомленні.