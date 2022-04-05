Якщо рф не почне домовлятися про мир, то 90-ті здадуться їм спокійними - Зеленський

Сьогодні, 03:35 Переглядів: 159

Санкційна відповідь на масове вбивство Росією цивільних в Україні нарешті буде потужною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ не почне домовлятися про мир, то лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними. Про це він заявив у відеозверненні.

- Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави, - зазначив президент.

За його словами, Росія концентрує там значну кількість військових і техніки.

- І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше. Якщо керівництво Росії не почне реально шукати мир, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу у найгірший стан за останні 50 років. Так звані лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними, - сказав він.

За словами президента, санкційна відповідь на масове вбивство Росією цивільних в Україні нарешті буде потужною.

- Але невже треба було дочекатися такого, щоб відкинути сумніви й нерішучість? Невже треба було сотням наших людей загинути в муках, щоб деякі лідери Європи нарешті зрозуміли, що російська держава заслуговує на максимально жорсткий тиск? Це розриває серце кожному українцю. Це розриває мені серце. Бо тільки зараз ми чуємо від усіх світових лідерів заяви, які мали б прозвучати давно, коли все було вже абсолютно зрозуміло, - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів зі своєї землі та звільнити свої міста.

На його думку, якби Україна раніше отримала те, чого потребуємо, – літаки, танки, артилерію, протиракетну й протикорабельну зброю, то могла б урятувати тисячі людей.