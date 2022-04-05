Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Якщо рф не почне домовлятися про мир, то 90-ті здадуться їм спокійними - Зеленський

Сьогодні, 03:35 Переглядів: 159

 

Санкційна відповідь на масове вбивство Росією цивільних в Україні нарешті буде потужною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ не почне домовлятися про мир, то лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними. Про це він заявив у відеозверненні.

- Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави, - зазначив президент.

За його словами, Росія концентрує там значну кількість військових і техніки.

- І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше. Якщо керівництво Росії не почне реально шукати мир, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу у найгірший стан за останні 50 років. Так звані лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними, - сказав він.

За словами президента, санкційна відповідь на масове вбивство Росією цивільних в Україні нарешті буде потужною.

- Але невже треба було дочекатися такого, щоб відкинути сумніви й нерішучість? Невже треба було сотням наших людей загинути в муках, щоб деякі лідери Європи нарешті зрозуміли, що російська держава заслуговує на максимально жорсткий тиск? Це розриває серце кожному українцю. Це розриває мені серце. Бо тільки зараз ми чуємо від усіх світових лідерів заяви, які мали б прозвучати давно, коли все було вже абсолютно зрозуміло, - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів зі своєї землі та звільнити свої міста.

На його думку, якби Україна раніше отримала те, чого потребуємо, – літаки, танки, артилерію, протиракетну й протикорабельну зброю, то могла б урятувати тисячі людей.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Володимир Зеленський війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх