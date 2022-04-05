ПОВІТРЯНА ТРИВОГА - всі в укриття (відбій 3.42)

Сьогодні, 03:04 Переглядів: 271

Це вже п'ята тривога за добу.

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