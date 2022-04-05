Війська рф готуються до захоплення Харкова - Міноборони

Російські агресори готуються до наступальних дій з метою захоплення Харкова. Про це на брифінгу в Медіа Центрі Україна сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає Укрінформ.
Речник Міноборони додав, що росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об’єктів критичної інфраструктури України, вживає заходів з формування та переміщення додаткових підрозділів зі складу східного та центрального військових округів для участі в бойових діях на території України.
Також ворог посилює угрупування військ західного і південного військових округів у Слобожанському та Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів свого мобілізаційного резерву.
Окрім цього, росія налагоджує маршрути логістичного забезпечення угруповання військ, створює запаси боєприпасів, ракет та паливно-мастильних матеріалів, а також готує медичні заклади для прийому великої кількості поранених.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер