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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Війська рф готуються до захоплення Харкова - Міноборони

Сьогодні, 03:03 Переглядів: 331

 

Основні зусилля противник зосередив на підготовці до наступальних дій

Російські агресори готуються до наступальних дій з метою захоплення Харкова. Про це на брифінгу в Медіа Центрі Україна сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає Укрінформ.

- Основні зусилля противник зосередив на підготовці до наступальних дій, аби оточити угрупування Об'єднаних сил та оволодіти містом Харків, - сказав Мотузяник.

Речник Міноборони додав, що росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об’єктів критичної інфраструктури України, вживає заходів з формування та переміщення додаткових підрозділів зі складу східного та центрального військових округів для участі в бойових діях на території України.

Також ворог посилює угрупування військ західного і південного військових округів у Слобожанському та Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів свого мобілізаційного резерву.

Окрім цього, росія налагоджує маршрути логістичного забезпечення угруповання військ, створює запаси боєприпасів, ракет та паливно-мастильних матеріалів, а також готує медичні заклади для прийому великої кількості поранених.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Харків
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