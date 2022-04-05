Загинув військовий з Полтавщини Петро Драюк

Загинув захисник з Решетилівщини Петро Драюк, який свого часу з мамою Драюк Ніною Петрівною переїхав із с.Дзензелівка Черкаської області до с.Хрещате. Про це повідомляє Решетилівська міська рада.
Петро закінчив Калениківську ЗОШ І-ІІІ ст.
Після школи вступив до Полтавського професійно-технічного училище №23. Далі отримав освіту в Полтавському НТУ ім. Ю. Кондратюка.
Після закінчення університету працював будівельником у м.Києві. Не міг і хвилини бути без діла, надавав перевагу активному відпочинку.
Любив кататися на мотоциклі, якого ж сам і відремонтував. Вічний шукач пригод, добрий, веселий, постійно жартував. Мав багато друзів.
Вічна пам’ять Герою! Герої не вмирають!
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер