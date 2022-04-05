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Кременчук, Полтавщина, Воины света

Загинув військовий з Полтавщини Петро Драюк

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 36

 

Вічна пам"ять Герою!

Загинув захисник з Решетилівщини Петро Драюк, який свого часу з мамою Драюк Ніною Петрівною переїхав із с.Дзензелівка Черкаської області до с.Хрещате. Про це повідомляє Решетилівська міська рада.

Петро закінчив Калениківську ЗОШ І-ІІІ ст.

- Не віриться…І не знаємо, чи колись звикнемо з думкою, що ніколи тебе не побачимо, не почуємо… Звучить твій особливий голос в голові, нібито чекаємо твого чергового жарту, - пишуть однокласники. 

Після школи вступив до Полтавського професійно-технічного училище №23. Далі отримав освіту в Полтавському НТУ ім. Ю. Кондратюка.

Після закінчення університету працював будівельником у м.Києві. Не міг і хвилини бути без діла, надавав перевагу активному відпочинку.

Любив кататися на мотоциклі, якого ж сам і відремонтував. Вічний шукач пригод, добрий, веселий, постійно жартував. Мав багато друзів.

Вічна пам’ять Герою! Герої не вмирають!

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Автор: Альона Душенко
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