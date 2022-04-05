Хто сьогодні у Кременчуці сидітиме без світла
Сьогодні, 02:02
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 5 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Седова,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- пров. Нечая,
- пров. Седова,
- пров. Бригадний,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- вул. Луговий,
- пр. Червневий
- вул. Садківська,
- вул. Озерна,
- пров. Садківський,
- пров. Каменогірський,
- туп. Озерний
- вул. Проектна,
- вул. Сєдова,
- пров. Проектний,
- пров. Зелений,
- пров. Нечая,
- пр. Сєдова
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
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