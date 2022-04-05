Хто сьогодні у Кременчуці сидітиме без світла

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 84

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 5 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Седова,

вул. Лугова,

вул. Каховська,

вул. Гійома Боплана,

вул. Цимлянська,

пров. Нечая,

пров. Седова,

пров. Бригадний,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

вул. Луговий,

пр. Червневий

вул. Садківська,

вул. Озерна,

пров. Садківський,

пров. Каменогірський,

туп. Озерний

вул. Проектна,

вул. Сєдова,

пров. Проектний,

пров. Зелений,

пров. Нечая,

пр. Сєдова

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

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