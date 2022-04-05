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Два університети з Харкова та Луганська «переїхали» до Полтави

Сьогодні, 01:31 Переглядів: 170

 

Один з університетів перемістили вдруге 

Два університети з Харкова та Луганська перемістилися до Полтави. Більша частина викладачів харківського університету залишаються у Харкові. Натомість на базі НУ «Полтавська політехніка», розгорнули елементи критичної інфраструктури закладу. У гуртожитках «Полтавської політехніки» розміщують працівників університету, житло яких зруйнували у Харкові внаслідок обстрілів російськими окупантами. 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка переїхав до  будівель Полтавського університету економіки і торгівлі. Він переїжджає вже вдруге за останні 8 років. У 2014 році заклад був евакуйований з Луганська до Старобільська. Ще тоді окремі факультети університету перемістилися до Полтави. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна університет освіта Харків Луганськ
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