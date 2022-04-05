Два університети з Харкова та Луганська «переїхали» до Полтави

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Два університети з Харкова та Луганська перемістилися до Полтави. Більша частина викладачів харківського університету залишаються у Харкові. Натомість на базі НУ «Полтавська політехніка», розгорнули елементи критичної інфраструктури закладу. У гуртожитках «Полтавської політехніки» розміщують працівників університету, житло яких зруйнували у Харкові внаслідок обстрілів російськими окупантами.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка переїхав до будівель Полтавського університету економіки і торгівлі. Він переїжджає вже вдруге за останні 8 років. У 2014 році заклад був евакуйований з Луганська до Старобільська. Ще тоді окремі факультети університету перемістилися до Полтави.