Супутникові знімки доводять, що тіла вбитих з'явилися на вулицях Бучі ще понад три тижні тому

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 63

Супутникові знімки показують, що тіла вбитих мирних мешканців Бучі з'явилися на вулицях міста понад три тижні тому, коли місто було під окупацією російських військ. Супутникові знімки компанії Maxar Technologies проаналізувало видання The New York Times, про це повідомляє Громадське.

На одному з відео, яке зняв представник місцевої адміністрації 2 квітня, видно безліч тіл у Яблунському провулку Бучі. Супутникові знімки показують, що як мінімум 11 з цих тіл лежали на вулиці ще 11 березня, коли місто було під російською окупацією.

Деякі тіла були розташовані біля кратера, інші поблизу покинутих автомобілів, ще три тіла — біля велосипедів. Руки в деяких людей зв’язані за спиною білою тканиною, зазначає видання. Тіла були розкидані на понад 800 метрів вулицею Яблонською.

На іншому відео, знятому Яблунському провулку, видно ще три тіла. Одне лежить поряд із велосипедом, інше поблизу кинутої машини. Аналіз супутникових знімків свідчить, що кинуті машини та тіло з'явилися між 20 і 21 березня.

Нагадаємо, на супутникових знімках журналісти також помітили, що створення братської могили в Бучі на території храму Андрія Первозванного та Всіх Святих почалося ще з 10 березня.

Міжнародний кореспондент CNN Фредерік Плейтген підтвердив, що саме біля цього храму була знімальна команда телеканалу, яка показала кадри з тілами мирних жителів Бучі. У CNN повідомили, що бачили дюжину тіл у мішках із тілами, звалених у братську могилу.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомляв, що щонайменше 280 людей поховали у братських могилах. Скільки точно людей загинули за місяць окупації - невідомо.