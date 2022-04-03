«Вулиці всіяні тілами»: у Бучі в братській могилі поховали 280 людей

За 20 кілометрів від Києва на узбіччі дороги були знайдені тіла 4-5 жінок, яких вбили російські нелюди. Про це у Твіттері повідомило Міністерство оборони України, передає Укрінформ.
У звільненій Бучі Київської області, фіксують велику кількість злочинів проти цивільного населення з боку російських окупантів. На вулицях міста лежить багато тіл вбитих мирних мешканців. Трупи лежать прямо на дорозі. Більшість вбитих – чоловіки. У багатьох вбитих зв'язані руки.
За словами журналіста Дмитра Комарова у місто розпочали завозити гуманітарну допомогу. Комаров наголосив, що люди плачуть, коли бачать хліб.
У Бучі Київської області після звільнення від окупантів у братських могилах поховали 280 людей. Про це в коментарі AFP повідомив мер міста Анатолій Федорук.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер