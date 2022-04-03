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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«Вулиці всіяні тілами»: у Бучі в братській могилі поховали 280 людей

Сьогодні, 02:03 Переглядів: 2

 

Рашисти під Києвом вбили та намагалися спалити кількох жінок

За 20 кілометрів від Києва на узбіччі дороги були знайдені тіла 4-5 жінок, яких вбили російські нелюди. Про це у Твіттері повідомило Міністерство оборони України, передає Укрінформ.

- Біля траси за 20 км від Києва виявлено загиблих мирних жителів. Під ковдрою 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити тут же, на узбіччі дороги, - йдеться у повідомленні.

У звільненій Бучі Київської області, фіксують велику кількість злочинів проти цивільного населення з боку російських окупантів. На вулицях міста лежить багато тіл вбитих мирних мешканців. Трупи лежать прямо на дорозі. Більшість вбитих – чоловіки. У багатьох вбитих зв'язані руки.

За словами журналіста Дмитра Комарова у місто розпочали завозити гуманітарну допомогу. Комаров наголосив, що люди плачуть, коли бачать хліб.

У Бучі Київської області після звільнення від окупантів у братських могилах поховали 280 людей. Про це в коментарі AFP повідомив мер міста Анатолій Федорук.

- Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрелені російськими солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях? - написав у Twitter глави Офісу президента Михайло Подоляк, закликавши Захід надати Києву зброю для захисту українців.
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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