Для розмінування Бучі необхідно мінімум 10 днів

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 57

Звільненій від загарбників Бучі на Київщині треба на розмінування не менше 10 днів. Про це у фейсбуці повідомляє Бучанська міська рада.

- Ми розраховуємо, що не менше 10 днів на розмінування, - сказав куратор гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Зазначається також, що по всіх звільнених від загарбників населених пунктах з 2 квітня до 6.00 5 квітня вводиться комендантська година.

- Робиться це для того, аби фахівці змогли оцінити обсяг робіт, навести там лад. Після цього процес розмінування і відновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер. Ми всі хочемо повернутися додому. Проте звільнені від окупантів території Київщини досі небезпечні, - наголошує міська рада.