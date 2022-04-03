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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Для розмінування Бучі необхідно мінімум 10 днів

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 57

 

Минулої доби ЗСУ звільнили від російських загарбників понад 30 населених пунктів

Звільненій від загарбників Бучі на Київщині треба на розмінування не менше 10 днів. Про це у фейсбуці повідомляє Бучанська міська рада.

- Ми розраховуємо, що не менше 10 днів на розмінування, - сказав куратор гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Зазначається також, що по всіх звільнених від загарбників населених пунктах з 2 квітня до 6.00 5 квітня вводиться комендантська година.

- Робиться це для того, аби фахівці змогли оцінити обсяг робіт, навести там лад. Після цього процес розмінування і відновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер. Ми всі хочемо повернутися додому. Проте звільнені від окупантів території Київщини досі небезпечні, - наголошує міська рада.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Буча
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