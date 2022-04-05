Миколаїв обстріляли забороненими касетними снарядами - 11 людей загинуло

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Унаслідок обстрілу Миколаєва касетними снарядами загинули 11 людей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 1 дитина та 1 чоловік загинули внаслідок обстрілу дитячої лікарні, розташованої в центрі міста.

Ще 9 людей загинули через снаряд, який потрапив у торгові ряди на зупинці. Крім того, 61 людина отримала поранення.

Мер Сєнкевич поінформував, що крім житлових будинків, російські окупанти обстріляли міську та обласну лікарні, 11 дитсадків, Будинок дитини, Центр профілактичних хвороб, 12 шкіл, ПТУ та 2 філії закладів позашкільної освіти.

Через пошкодження внаслідок обстрілів в Інгульському районі міста перекрили подачу газу до низки будинків на трьох вулицях, наразі 240 абонентів залишаються без газу, зазначив мер.

Також унаслідок атак були пошкоджені високовольтні лінії в Інгульському районі, але мережі вже відремонтували. А втім, досі без живлення залишаються Снігурівка, Широка, Прибузьке, Засілля, Новомиколаївка та Бармашове.

Мер також нагадав, що щодня відправляються комунальні автобуси з людьми, які хочуть евакуюватися. Наприклад, сьогодні, 4 квітня, виїхали 120 людей.