Українська розвідка оприлюднила список окупантів, які катували та страчували людей у Бучі

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 1 068

ГУР Міноборони виклало в мережу список російських військових, які перебували в Бучі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади рф, які брали участь у скоєнні військових злочинів у місті Буча Київської області.

Про це ГУР Міноборони повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

- Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, - ідеться в повідомленні.

Переглянути список та дані військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади армії рф, які протягом місяця катували та страчували українців у Бучі можна за посиланням.

А волонтери InformNapalm виявили особисті дані командира 64-ї окремої мотострілецької бригади рф, яка перебувала в Бучі та чинила там військові злочини проти українського цивільного населення.

Комбриг: підполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович.

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