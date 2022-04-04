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Українська розвідка оприлюднила список окупантів, які катували та страчували людей у Бучі

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 1 068

 

ГУР Міноборони виклало в мережу список російських військових, які перебували в Бучі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади рф, які брали участь у скоєнні військових злочинів у місті Буча Київської області.

Про це ГУР Міноборони повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

- Кожен українець повинен знати їхні імена!

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча.

Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, - ідеться в повідомленні.

Переглянути список та дані військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади армії рф, які протягом місяця катували та страчували українців у Бучі можна за посиланням

 

А волонтери InformNapalm виявили особисті дані командира 64-ї окремої мотострілецької бригади рф, яка перебувала в Бучі та чинила там військові злочини проти українського цивільного населення.

Комбриг: підполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович.

Адреса e-пошти: mnac1981@gmail.com.

Адреса: с. Князе-Волконське, р-н Хабаровський, проїзд Мотострілецький, буд. 3.

Тел. (4212) 397103

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Міноборони Буча
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