Українська розвідка оприлюднила список окупантів, які катували та страчували людей у Бучі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади рф, які брали участь у скоєнні військових злочинів у місті Буча Київської області.
Про це ГУР Міноборони повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.
- Кожен українець повинен знати їхні імена!
ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча.
Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, - ідеться в повідомленні.
Переглянути список та дані військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади армії рф, які протягом місяця катували та страчували українців у Бучі можна за посиланням.
А волонтери InformNapalm виявили особисті дані командира 64-ї окремої мотострілецької бригади рф, яка перебувала в Бучі та чинила там військові злочини проти українського цивільного населення.
Комбриг: підполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович.
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№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер