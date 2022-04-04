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Втрати армії рф в російсько-українській війні досягли розмірів армій деяких країн НАТО

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 544

 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що армія окупантів за 40 днів війни в Україні втратила вже стільки людей, скільки служить в арміях невеликих країн. А втрати бойової техніки в армії рф співставні з парком техніки та озброєння армій великих держав – країн НАТО.

Зокрема, російські війська станом на 4 квітня втратили на території України вбитими 18 300 військовослужбовців. Чисельність армії Грузії складає 25 тисяч, Киргизстану – 22 тисячі, Кіпру – 16 тисяч, Словенії 14 тисяч, Словакії – 13 тисяч.

Це більш наочна картина з втратами танків: російські окупанти втратили в Україні 647 танків, на озброєнні армії Польщі знаходиться 880 танків, Білорусі – 601, Франції – 406, Іспанії – 327, Казахстану – 310, Великобританії – 227, Італії – 200 танків.

Не менш переконливо виглядають порівняльні дані по бойовим літакам.

Російські окупанти втратили у війні з Україною 147 літаків, на озброєнні армії Франції знаходяться 226 літаків, Італії – 200, Іспанії – 150, Великобританії – 142, Казахстану – 120, Польщі – 112, Білорусі – 105.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти втрати НАТО армія
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