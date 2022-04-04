Які обмеження на промисловий та любительський лов риби наразі встановлені на Полтавщині?

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 88

Про заборони та обмеження під час нересту риби розповіла начальник Полтавського рибоохоронного патруля

Під час брифінгу у Кременчуцькій РВА начальник Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич повідомила, що з 1 квітня наказом начальника Полтавської обласної військової адміністрації на всіх водоймах області заборонено судноплавство та промисловий вилов риби.

У зв’язку з тим, що офіційно початок нересту цього року через холодну воду перенесений на 16 квітня, у сусідній Черкаській області промисловий вилов риби до сьогоднішнього дня проводився. Проте, це питання було погоджено обласними військовими адміністраціями, і відсьогодні промисловий вилов заборонений і у Черкаській області. Поки невідомо про прийняття такого ж рішення Кіровоградською ОВА, але очікується що воно буде оприлюднене найближчим часом.

Також рішенням Полтавської ОВА з 1 квітня на всіх водоймах області заборонено судноплавство.

- Заборона на пересування всіх плавучих засобів не стосується суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів, - пояснила Оксана Кулинич.

За її словами, дозволений любительський лов риби однією поплавковою або донною вудку з одним гачком і спінінгом з блешнею. Ловити можна лише з берега і лише в межах населених пунктів (за винятком встановлених місць нерестовищ).

Оксана Кулинич також звернула увагу на норми вилови риби – не більше 3 кг на одну особу, або так званий «трофейний улов». Це коли рибак спіймав одну рибину вагою більше 3 кг. Якщо комусь пощастить – то це не буде порушенням вагової норми в період нересту.

Начальник Полтавського рибоохоронного патруля розповіла про випадки затримання водною поліцією та інспекторами патруля браконьєрів. Всього з початку місяця було затримано п’ятьох осіб за ознаками кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним виловом водних ресурсів.

- Один такий випадок виявили під час перевірки на блокпосту – перевозили раків. Добре, що вони виявились живими, то випустили їх у водойму, - розповіла Оксана Кулинич.

Вона також повідомила, що Полтавський рибоохоронний патруль передав на потреби ЗСУ два автомобіля «Нива».