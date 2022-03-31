Вилов риби та вихід плавзасобів на Полтавщині заборонений з 1 квітня, хоча нерест починається з 16

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Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін сьогодні під час онлайн брифінгу заявив, що у Полтавській області з 1 квітня заборонений вихід плавзасобів на водойми. Таке рішення прийнято Полтавською ОВА.

Також з 1 квітня заборонений промисловий вилов риби, хоча через холодну воду офіційний початок нересту цього року з 16 квітня.

У зв’язку з обмеженнями воєнного стану та можливістю появи диверсійно-розвідувальних груп на території області цивільним особам заборонено також відвідування лісів.