Вилов риби та вихід плавзасобів на Полтавщині заборонений з 1 квітня, хоча нерест починається з 16

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін сьогодні під час онлайн брифінгу заявив, що у Полтавській області з 1 квітня заборонений вихід плавзасобів на водойми. Таке рішення прийнято Полтавською ОВА.
Також з 1 квітня заборонений промисловий вилов риби, хоча через холодну воду офіційний початок нересту цього року з 16 квітня.
У зв’язку з обмеженнями воєнного стану та можливістю появи диверсійно-розвідувальних груп на території області цивільним особам заборонено також відвідування лісів.