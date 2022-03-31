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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

Кількість блок-постів на Полтавщині поступово скоротять утричі – стільки не потрібно

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 574

 

Про таке рішення повідомив очільник Полтавської ОВА

За підрахунками Полтавської обласної військової адміністрації наразі на Полтавщині зведено 297 блокпостів - майже біля кожного населеного пункту. Багато з них встановлено неофіційно – за ініціативи органів місцевого самоврядування чи активістів. Така кількість блокпостів заважає руху автотранспорту та не потрібна для оборони області. Адже більшість з них не має ніякої цінності з точки зору оборонних можливостей.

Тому, кількість блокпостів буде скорочена до 100-107 згідно плану, погодженого з військовими. Про таке рішення сьогодні під час онлайн брифінгу заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Меншу кількість блокпостів можна буде краще укомплектувати правоохоронцями та бійцями тероборони, забезпечити засобами зв’язку та налагодити жорстку вертикаль управління та контролю.

- Усі блокпости наразі координуються та контролюються поліцією та військовими, - пояснив Дмитро Лунін.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна воєнний стан блокпост Полтавщина адміністрація
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