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На Полтавщині можуть дозволити продаж алкогольних напоїв, хоча питання ще не вирішено

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 345

 

Очільник Полтавської ОВА прийме відповідне рішення завтра

Сьогодні під час онлайн брифінгу з редакторами ЗМІ начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін відповів на питання щодо дозволу на продаж алкогольних напоїв у Полтавській області. Наразі такий продаж заборонений, а дозволено продавати лише пиво та слабоалкогольні напої з вмістом алкоголю до 5%. В той же час у сусідній Кіровоградській та деяких інших областях такі обмеження зняті. Сьогодні стало відомо, що обмеження на продаж алкогольних напоїв із завтрашнього дня знімають й у Києві.

Дмитро Лунін заявив, що це питання буде вирішуватися завтра. І при прийнятті остаточного рішення він буде спиратися на думку правоохоронців та військових. Адже дозвіл на продаж алкогольних напоїв може спричинити погіршення громадського порядку та криміногенної ситуації в регіоні.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна алкоголь Полтавщина продаж воєнний стан
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