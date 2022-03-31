На Полтавщині можуть дозволити продаж алкогольних напоїв, хоча питання ще не вирішено

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 345

Сьогодні під час онлайн брифінгу з редакторами ЗМІ начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін відповів на питання щодо дозволу на продаж алкогольних напоїв у Полтавській області. Наразі такий продаж заборонений, а дозволено продавати лише пиво та слабоалкогольні напої з вмістом алкоголю до 5%. В той же час у сусідній Кіровоградській та деяких інших областях такі обмеження зняті. Сьогодні стало відомо, що обмеження на продаж алкогольних напоїв із завтрашнього дня знімають й у Києві.

Дмитро Лунін заявив, що це питання буде вирішуватися завтра. І при прийнятті остаточного рішення він буде спиратися на думку правоохоронців та військових. Адже дозвіл на продаж алкогольних напоїв може спричинити погіршення громадського порядку та криміногенної ситуації в регіоні.