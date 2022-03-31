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Начальник Полтавської ОВА підтвердив початок комендантської години у Кременчуці з 20:00

Сьогодні, 13:57 Переглядів: 300

 

Про це Дмитро Лунін щойно заявив під час онлайн брифінгу

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін сьогодні під час онлайн брифінгу відповів на питання щодо часу дії комендантської години у Кременчуці.

За його словами, час дії комендантської години на території усієї Полтавської області – з 20:00 до 06:00. Це визначено наказом начальника Полтавської ОВА, який за умов воєнного часу обов’язковий для виконання для усіх органів влади та місцевого самоврядування на території області.

- Я вчора телефонував міському голові Кременчука Малецькому. Це питання вирішено. Він сказав, що помилився і вибачився, - заявив Дмитро Лунін.

Отже, відсьогодні початок дії комендантської години на усій території Полтавській області - з 20.00

Нагадаємо, на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької РВА Олег Лєднік також говорив про неприпустимість пом'якшення обмежень, введенних військовою адміністрацією рішенням голів ОТГ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Полтавщина воєнний стан комендантська година Кременчук
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