Начальник Полтавської ОВА підтвердив початок комендантської години у Кременчуці з 20:00

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Про це Дмитро Лунін щойно заявив під час онлайн брифінгу

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін сьогодні під час онлайн брифінгу відповів на питання щодо часу дії комендантської години у Кременчуці.

За його словами, час дії комендантської години на території усієї Полтавської області – з 20:00 до 06:00. Це визначено наказом начальника Полтавської ОВА, який за умов воєнного часу обов’язковий для виконання для усіх органів влади та місцевого самоврядування на території області.

- Я вчора телефонував міському голові Кременчука Малецькому. Це питання вирішено. Він сказав, що помилився і вибачився, - заявив Дмитро Лунін.

Отже, відсьогодні початок дії комендантської години на усій території Полтавській області - з 20.00

Нагадаємо, на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької РВА Олег Лєднік також говорив про неприпустимість пом'якшення обмежень, введенних військовою адміністрацією рішенням голів ОТГ.