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Споживач, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Попри знищення окупантами зерносховищ, голод Україні не загрожує

Сьогодні, 04:29 Переглядів: 261

 

Аграріям потрібен виторг для того, щоб продовжити посівну

Попри знищення 6 зерносховищ, голод Україні не загрожує, однак аграріям потрібен виторг. Про це в ефірі національного марафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, Тарас Висоцький.

- Близько 6 зерносховищ було знищено, з точки зору всього обʼєму споживання, є втрати, але не критично. У нас більш ніж достатньо продовольства на стоках всередині країни, більше ніж ми потребуємо для річного споживання. Але, з іншого боку, аграріям потрібна виручка для того щоб продовжити посівну, тваринництво, годувати тварин, треба реалізовувати продукт, - сказав Висоцький.

За його словами, зараз основна складність для міністерства - як переорієнтувати експорт.

- Ми завжди входили стабільно в топ-5 експортерів останнє десятиліття. 90% експорту відбувалося через порти Одеси і Миколаєва. Фактично вже понад місяць ці порти закриті. Залізничними шляхами експортували в лютому 150 тисяч тонн сільськогосподарської продукції, в березні – 300 тисяч тонн, в потенціалі можна досягнути півтора мільйона тонн, це в три рази менше, ніж портова спроможність. Але є аналіз всіх пунктів, рухаємося, - підсумував Висоцький.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна ферма посівна
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