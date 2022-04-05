У Bellingcat спростували заяви росії про непричетність до воєнних злочинів у Бучі

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На всіх відео показані одні й ті самі ділянки вулиці Яблуневої з різних ракурсів — на записах видно одні й ті самі трупи

Журналісти-розслідувачі Bellingcat розвінчали спроби росії перекрутити трагічні події у Бучі на Київщині. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bellingcat.

- Перші звіти правозахисних організацій про дії російських збройних сил детально описують насильство проти мирних жителів. Є інтерв’ю з місцевими мешканцями, які звинувачують російські війська у розстрілах беззбройних людей, зокрема, через підозри, що вони воювали за українські збройні сили на Донбасі у 2014 році або навіть «просто через татуювання державного герба України». Але російські чиновники відкинули це. 3 квітня міністерство закордонних справ росії опублікувало заяву, згодом переопубліковану міноборони росії, в якій однозначно стверджується, що «фото та відеокадри з Бучі є черговою містифікацією, постановкою та провокацією київського режиму для західних медіа», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що мзс росії у своєму Teлеграмі також повідомило, що «жоден місцевий житель не постраждав від насильницьких дій». Вони також взялися стверджувати, що місцеві жителі начебто могли вільно пересуватися, коли російські війська окупували місто.

4 квітня міністр закордонних справ росії сергій лавров оприлюднені фото та відео із Бучі та інших визволених міст назвав фейками та постановкою. У свою чергу речник кремля дмитро пєсков заявив, що начебто є непослідовність та невідповідність по хронології подій.

- Проте існують докази з відкритих джерел, які суперечать заявам про нібито ретельно продумані фейки та постановку, а також ставлять під сумнів описане росією щодо останніх днів, - наголошується в матеріалі.

Зокрема, міністерство закордонних справ рф у своїй заяві в Teлеграмі стверджує, що російські війська вийшли з Бучі 30 березня. У ній також стверджується, що докази злочинів у Бучі з’явилися лише на четвертий день. Проте мер міста заявляв про звільнення 31 березня, але вказував, що у Бучі йде зачистка. Вже 1 квітня секретар Бучинської міськради Тарас Шаправський повідомляв про тіла людей на вулицях.

Відео і фотографії з Бучі, на яких зображені загиблі в цивільному, вперше зʼявилися у соціальних мережах 1 квітня. Це знову суперечить твердженням росії про те, що докази звірств не оприлюднювали.

На всіх відео показані одні й ті самі ділянки вулиці Яблуневої з різних ракурсів — на записах видно одні й ті самі трупи.

Також одним із доказів брехні росії є чисельні фото та відео зафіксовані іноземними ЗМІ, що були зроблені у період з 1 по 3 квітня.