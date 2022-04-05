У Bellingcat спростували заяви росії про непричетність до воєнних злочинів у Бучі

На всіх відео показані одні й ті самі ділянки вулиці Яблуневої з різних ракурсів — на записах видно одні й ті самі трупи
Журналісти-розслідувачі Bellingcat розвінчали спроби росії перекрутити трагічні події у Бучі на Київщині. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bellingcat.
Зазначається, що мзс росії у своєму Teлеграмі також повідомило, що «жоден місцевий житель не постраждав від насильницьких дій». Вони також взялися стверджувати, що місцеві жителі начебто могли вільно пересуватися, коли російські війська окупували місто.
4 квітня міністр закордонних справ росії сергій лавров оприлюднені фото та відео із Бучі та інших визволених міст назвав фейками та постановкою. У свою чергу речник кремля дмитро пєсков заявив, що начебто є непослідовність та невідповідність по хронології подій.
Зокрема, міністерство закордонних справ рф у своїй заяві в Teлеграмі стверджує, що російські війська вийшли з Бучі 30 березня. У ній також стверджується, що докази злочинів у Бучі з’явилися лише на четвертий день. Проте мер міста заявляв про звільнення 31 березня, але вказував, що у Бучі йде зачистка. Вже 1 квітня секретар Бучинської міськради Тарас Шаправський повідомляв про тіла людей на вулицях.
Відео і фотографії з Бучі, на яких зображені загиблі в цивільному, вперше зʼявилися у соціальних мережах 1 квітня. Це знову суперечить твердженням росії про те, що докази звірств не оприлюднювали.
На всіх відео показані одні й ті самі ділянки вулиці Яблуневої з різних ракурсів — на записах видно одні й ті самі трупи.
Також одним із доказів брехні росії є чисельні фото та відео зафіксовані іноземними ЗМІ, що були зроблені у період з 1 по 3 квітня.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер