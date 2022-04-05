Українців закликають вирощувати городину на балконах

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У 2022 році не будуть засіяні щонайменше 30% сільськогосподарських полів

Українців закликають долучатися до ініціативи «Сади Перемоги» і вирощувати фрукти, овочі та іншу городину у своїх домогосподарствах, на балконі чи прибудинковій ділянці. Це допоможе уникнути продовольчої кризи, йдеться на сайті всеукраїнської кампанії «Сади Перемоги».

Компанія має на меті ефективне використання доступних земельних ділянок і спрямування всіх ресурсів для вирощування продуктів харчування в Україні.

- Ми закликаємо громади мобілізувати зусилля та використати всі доступні земельні ресурси для вирощування продовольства: пустирі, парки й галявини, задні двори, – йдеться у матеріалі.

Команда «Сади Перемоги» пояснила, що у 2022 році не будуть засіяні щонайменше 30% сільськогосподарських полів, а також внаслідок російської агресії знищуються великі склади сільськогосподарської продукції.

Також ініціатива просить бізнес та міжнародних партнерів допомогти насінням, добривом, новітніми технологіями вирощування, пальним та технікою для обробки землі, обладнанням для переробки та зберігання продуктів. «Сади Перемоги» висаджували під час Першої та Другої світових воєн в приватних резиденціях і громадських парках у США, Великобританії, Канаді, Австралії та Німеччині.