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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ще більше літаків перекинули США у Польщу

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 207

 

В Польщі це назвали символом підтримки і посиленням східного флангу НАТО

На авіабазу в польському місті Ласьк приземлилися американські винищувачі-бомбардувальники. Про це повідомило командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці. 

Винищувачі з числа 2-го авіакрила Корпусу морської піхоти було перекинуто до Польщі з авіабази Бофорт (штат Південна Кароліна). Туди ж прибули літаки-заправники KC-130J Hercules.

- Відправка до Східної Європи скерована на підтримку колективної оборони НАТО, - йдеться у повідомленні ВПС США в Європі та Африці.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що американські літаки прибули на польську авіабазу. Він назвав це символом підтримки і посиленням східного флангу НАТО.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна США Польща літак НАТО
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