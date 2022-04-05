Ще більше літаків перекинули США у Польщу

На авіабазу в польському місті Ласьк приземлилися американські винищувачі-бомбардувальники. Про це повідомило командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці.
Винищувачі з числа 2-го авіакрила Корпусу морської піхоти було перекинуто до Польщі з авіабази Бофорт (штат Південна Кароліна). Туди ж прибули літаки-заправники KC-130J Hercules.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що американські літаки прибули на польську авіабазу. Він назвав це символом підтримки і посиленням східного флангу НАТО.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер