Близько 600 російських окупантів наразі в полоні в Україніі

Українські військові, яких визволили з полону, розповіли про негуманне ставлення з російської сторони: їх тримали в полі, ямі чи гаражі, періодично виводили по одному, били прикладами, стріляли біля вуха та залякували
В Україні наразі перебувають близько 600 полонених російських військових. Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук в етері спільного телемарафону.
Вона додала, що сьогодні питання великої кількості полонених обговорювалося на нараді за участю урядовців.
Нагадаємо, українські військові, яких визволили з полону, розповіли про негуманне ставлення з російської сторони: їх тримали в полі, ямі чи гаражі, періодично виводили по одному, били прикладами, стріляли біля вуха та залякували.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер