Близько 600 російських окупантів наразі в полоні в Україніі

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 204

Українські військові, яких визволили з полону, розповіли про негуманне ставлення з російської сторони: їх тримали в полі, ямі чи гаражі, періодично виводили по одному, били прикладами, стріляли біля вуха та залякували

В Україні наразі перебувають близько 600 полонених російських військових. Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук в етері спільного телемарафону.

- Коли ми говоримо про загальну цифру, то їх близько 600 зараз. Ви знаєте, у нас має бути побудований спеціальний табір відповідно до міжнародного права, - сказала Верещук.

Вона додала, що сьогодні питання великої кількості полонених обговорювалося на нараді за участю урядовців.

- Говорили про те, як змусити росію допустити Червоний Хрест до наших полонених, про те, як змусити росію відпустити полонених. Деяких із них ще з 2014 року, зокрема й жінок, утримують на території Донецької та Луганської областей, — зазначила міністерка.

Нагадаємо, українські військові, яких визволили з полону, розповіли про негуманне ставлення з російської сторони: їх тримали в полі, ямі чи гаражі, періодично виводили по одному, били прикладами, стріляли біля вуха та залякували.