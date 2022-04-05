1200 воєнних злочинів скоєних росіянами зафіксували у Київській області

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 108

У Київській області, яку нещодавно звільнили від російської окупації, правоохоронці вже зафіксували 1200 воєнних злочинів рф. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в етері спільного телемарафону. Він зазначив, що Нацполіція наразі документує всі скоєні воєнні злочини, опитує місцевих та збирає докази.

- Ґвалтування, здійснене окупантом під час воєнного часу, кваліфікується як воєнний злочин. Він немає терміну давності, винуватець буде нести відповідальність. Він оголошується в розшук і в будь-якій країні, де він перебуватиме, може бути затриманий та переданий українському правосуддю, - наголосив Монастирський.

Якщо людина загинула, правоохоронці проводять ексгумацію тіла та всі необхідні експертизи, щоб отримати докази та зв’язок з особою, яка вчинила злочин, а далі через ДНК встановлюють причетність. Відповідальність понесе не лише злочинець, а і його командир, зазначає очільник МВС.

Крім того, за його словами, у звільнених містах окупанти залишили багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Лише за 3 квітня рятувальники знайшли та знешкодили понад 5000 таких предметів.

Також Монастирський закликав громадян не поспішати повертатися у звільнені міста, оскільки територія досі може бути небезпечною.

- Місцева влада дасть вказівку, коли це буде безпечно робити, - резюмував він.