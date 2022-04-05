1200 воєнних злочинів скоєних росіянами зафіксували у Київській області

Нацполіція наразі документує всі скоєні воєнні злочини, опитує місцевих та збирає докази
У Київській області, яку нещодавно звільнили від російської окупації, правоохоронці вже зафіксували 1200 воєнних злочинів рф. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в етері спільного телемарафону. Він зазначив, що Нацполіція наразі документує всі скоєні воєнні злочини, опитує місцевих та збирає докази.
Якщо людина загинула, правоохоронці проводять ексгумацію тіла та всі необхідні експертизи, щоб отримати докази та зв’язок з особою, яка вчинила злочин, а далі через ДНК встановлюють причетність. Відповідальність понесе не лише злочинець, а і його командир, зазначає очільник МВС.
Крім того, за його словами, у звільнених містах окупанти залишили багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Лише за 3 квітня рятувальники знайшли та знешкодили понад 5000 таких предметів.
Також Монастирський закликав громадян не поспішати повертатися у звільнені міста, оскільки територія досі може бути небезпечною.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер