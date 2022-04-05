У звільненій від рашистів Бучі виявили катівню

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 369

Правоохоронці виявили у підвалі одного з дитячих санаторіїв Бучі місце, де російські військовослужбовці катували людей. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у фейсбуці.

- Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил російської федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.

Як раніше писали, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область визволені від російських загарбників. Українські військові, які увійшли до цих населених пунктів, виявили десятки жертв воєнних злочинів російських військ.

Серед них, зокрема, є зґвалтовані жінки, тіла яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох – зв'язані руки, є сліди катувань, багато людей убиті пострілами у потилицю.